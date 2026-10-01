ОбложкаОбложка
ОбложкаОбложка
  1. Екатеринбург
  2. События

Почему мы боимся?

Истории, улица Пушкина, 4

Начало:

Завершение:

800₽
Возраст 18+
Кино

Про событие

Эстетика хоррора и природа страха. Почему нас пугают чудовища, тёмные комнаты, незнакомцы и даже вполне обычные люди? И почему страх, переживаемый в безопасном пространстве кинотеатра, способен приносить удовольствие? На лекции рассмотришь хоррор как особую эстетическую форму и проследишь, как менялись представления о страхе в истории кино. Поговоришь об истории и эволюции хоррора — от немецкого экспрессионизма и готического ужаса до психологического хоррора, зомби-фильмов и современных форм жанра. Разберёшь его ключевые темы: чудовищ и вампиров, телесную деформацию и травму, ПТСР, страх эпидемий и болезней, образ опасного «обычного» человека, технологии и искусственный интеллект, инопланетян и неизвестность. В финале попробуешь понять, что именно заставляет тебя бояться, как культура формирует страхи и почему эстетически пережитый ужас может превращаться в удовольствие. После лекции посмотришь легендарный фильм «Звонок» (2002).

На карте

Карта места...

Кавёр — дейтинг-сервис с афишей необычных событий

Найди свою компанию

на вечер или человека

на всю жизнь:

Посмотри анкеты

Напиши тому, с кем совпадают интересы

Выбери место или событие для встречи

Похожие события

«Сумерки» смотрят комики
«Сумерки» смотрят комики

400₽

по подписке
Сумерки: Новолуние
Сумерки: Новолуние
по подписке
Донни Дарко
Донни Дарко
по подписке
Стендап-экскурсия по Екатеринбургу
Стендап-экскурсия по Екатеринбургу
по подписке
Час сприц и пасты
Час сприц и пасты
по подписке
Тайская экзотика
Тайская экзотика

Комментарии

ГлавнаяСобытияСтатьи