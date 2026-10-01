Эстетика хоррора и природа страха. Почему нас пугают чудовища, тёмные комнаты, незнакомцы и даже вполне обычные люди? И почему страх, переживаемый в безопасном пространстве кинотеатра, способен приносить удовольствие? На лекции рассмотришь хоррор как особую эстетическую форму и проследишь, как менялись представления о страхе в истории кино. Поговоришь об истории и эволюции хоррора — от немецкого экспрессионизма и готического ужаса до психологического хоррора, зомби-фильмов и современных форм жанра. Разберёшь его ключевые темы: чудовищ и вампиров, телесную деформацию и травму, ПТСР, страх эпидемий и болезней, образ опасного «обычного» человека, технологии и искусственный интеллект, инопланетян и неизвестность. В финале попробуешь понять, что именно заставляет тебя бояться, как культура формирует страхи и почему эстетически пережитый ужас может превращаться в удовольствие. После лекции посмотришь легендарный фильм «Звонок» (2002).