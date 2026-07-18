Мастер-класс по приготовлению блюд родом из Китая. Работа в группах от 4 до 16 человек. Что тебя ждёт? Приготовишь блюда согласно меню и продегустируешь их; Разберешь все нюансы приготовления рамена; Научишься готовить жареное мороженое; Напитки (вода, чай, кофе) и легкие закуски; Получишь электронные рецепты приготовленных блюд. Проведешь время в приятной атмосфере! Меню: Приветственный фуршет: закуска и коктейль; Рамен с ростбифом, Контонцкий рис с яйцом и зеленью, Звездный десерт «Жареное молоко»