Кулинарное путешествие в Шанхай
Академия кулинарии «Это Просто», Московская улица, 66
Начало:
Завершение:
от 3550₽ до 3700₽
Возраст 14+
Мастер-классы
Еда
Про событие
Мастер-класс по приготовлению блюд родом из Китая. Работа в группах от 4 до 16 человек. Что тебя ждёт? Приготовишь блюда согласно меню и продегустируешь их; Разберешь все нюансы приготовления рамена; Научишься готовить жареное мороженое; Напитки (вода, чай, кофе) и легкие закуски; Получишь электронные рецепты приготовленных блюд. Проведешь время в приятной атмосфере! Меню: Приветственный фуршет: закуска и коктейль; Рамен с ростбифом, Контонцкий рис с яйцом и зеленью, Звездный десерт «Жареное молоко»
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