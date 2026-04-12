У горного гида всегда найдётся пара десятков историй, после которых хочется спросить: «Да ладно, серьёзно?!» Как туристы умудряются потеряться на ровном месте, что может пойти не так в обычном походе и какие приключения случаются вдали от цивилизации? Будешь слушать горные байки, смеяться над нелепыми ситуациями и узнавать, что обычно остаётся за кадром красивых фотографий с вершин. Лектор: Сергей Кобеев — инструктор-проводник III категории, рег. номер 4032 в Федерации Спортивного туризма России.