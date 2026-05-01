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Обед по-итальянски

Академия кулинарии «Это Просто», Московская улица, 66

Начало:

Завершение:

от 3350₽ до 3500₽
Возраст 12+
Мастер-классы
Еда

Про событие

Приготовишь любимые итальянские блюда под бокал вина и насладишься истинным итальянским десертом Что тебя ждёт? Приготовишь блюда согласно меню и продегустируешь их. Сам приготовишь тесто на лазанью. Научишься работать с паста-машинкой. Каждый соберёт свой салат. Вместе со всеми приготовишь итальянский десерт. Напитки (чай, кофе, вода, бокал вина) и легкие закуски. Получишь электронные рецепты приготовленных блюд. Меню: Приветственный фуршет; закуска и коктейль, Салат «Фегато» с куриной печенью, Лазанья болоньезе, Шоколадный брауни с ягодным соусом.

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