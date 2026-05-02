Будешь готовить грузинские блюда весело и с бокалом вина. Что тебя ждёт? Познакомишься с блюдами грузинской кухни. Под руководством шеф-повара приготовишь блюда по меню и продегустируешь их. Узнаешь о грузинских специях и как правильно их использовать в блюдах. Напитки (чай, кофе, вода, вино) и легкие закуски. Получишь электронные рецепты приготовленных блюд. Грузинский колорит и хорошее настроение обеспечены. Меню: — Приветственный фуршет: закуска и коктейль. — Крабурек — огромный надутый чебурек. — Царица хинкали. — Грузинское мороженое из вина Саперави.