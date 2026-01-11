Сумеречный бал: вечеринка, которую, как кажется, семейство Калленов могло бы устроить по случаю очередного выпуска Эдварда из школы. На одну ночь «Баунс» превратится в новую резиденцию Калленов: любимая музыка, вампиры, оборотни, школьная вечеринка, немного нефорства и несколько сотен человек, которым уже давно 17… Что будет? — диджей-сеты и музыка конца нулевых (та самая, под которую взрослели герои «Сумерек» и ты) — шоу, тематические перформансы и сюрпризы — фотозоны и фотографы — тематические спешл-коктейли Дресс-код: эстетика «Сумерек», немного нефорства, тёмный макияж, готика. Необязательно приходить в костюме — достаточно выглядеть так, будто Каллены пригласили тебя на вечеринку лично.