Уже не первый год собирает топ самых популярных музыкантов и блогеров, уже завоевавших огромную аудиторию, а также открывает самые свежие имена в индустрии. Самые стильные и красивые люди, придут наслаждаться горячим глинтвейном или холодным шампанским, зажигать под биты от самых знаменитых диджеев столицы и все это в компании друзей. По традиции, главной особенностью мероприятия станут уникальные локации — фотозоны, где можно сделать яркий контент для своих страниц в соцсетях. Организаторы продумали дизайн каждого метра и создали несколько уникальных фотозон, отсылающим к самым последним трендам. Тебя ждёт красная дорожка, звёзды шоу-бизнеса, блогеры, игристые коктейли и зажигательные танцы. Лыжи, кстати, брать не нужно, лучше бери друзей. Дресс-код: Славянский шик. Стиль славянской девушки не сбавляет обороты, поэтому меховые шапки и шубы — один из самых актуальных трендов этой зимы.