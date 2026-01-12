Финальная зеркальная дата в 2026 году от арт?сообщества Rroom, объединяющего музыку, искусство, вечеринки и фестивали. Хедлайнер — легенда берлинского андеграунда Johnny D, выпускавший музыку на лейблах Cocoon, Oslo, Pleasure Zone и других. Он выступал на крупнейших мировых фестивалях и в известных клубах, включая Womb в Токио, Panorama Bar в Берлине, D-Edge в Бразилии, Fabric в Лондоне, Tenax в Италии и многих других. Продолжая рассказывать о хайлайтах мероприятия, представляем вечерний лайв: Yuri Usachev (Zventa Sventana) × Lost.Act, после южно-американского тура возвращается Denis Kaznacheev, диджей сеты Michael DOP, Shyam и Nata Lutsuk. Оформлением пространства займутся Art Dealers.