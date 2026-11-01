Ночь, которую точно нельзя пропустить… Izhevski, Agraba, Volen Sentir на одном танцполе? да… Пять ярких представителей российской электронной культуры — артисты с собственным музыкальным почерком, международными релизами и многолетним опытом выступлений. Izhevski — один из заметных представителей российской сцены и пионеров Organic House. Многолетний резидент DeepMix Moscow Radio. Выступал на Burning Man, Tomorrowland и Brooklyn Mirage, представлял свою музыку более чем в 40 странах. Основатель музыкального лейбла Ruvenzori. Agraba — российский DJ, композитор и саунд-продюсер с узнаваемым экспериментальным подходом к электронной музыке. Обладатель премии Alfa Future Awards 2015 в номинации «Музыкант года» в российской электронной музыке. В его творчестве клубная электроника соединяется с авангардом, экспериментальными композициями и нестандартными музыкальными решениями. Volen Sentir — международно известный российский дуэт продюсеров Anjei и David, основанный в 2017 году. Их музыка получила признание на мировой сцене благодаря релизам на престижных лейблах Anjunadeep, All Day I Dream, Lost & Found и Shanti Radio. Фирменный стиль Volen Sentir — завораживающий Organic и Melodic House с глубокими басами и этническими мотивами. музыкальную волну подхватят резиденты: Nelli и Zakir Пять разных взглядов на электронную музыку — от глубокого Organic и мелодичного Progressive до экспериментального звучания и ритмичного Tribal House. Это встреча музыкального опыта, индивидуальности и современной электронной культуры.