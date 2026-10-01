Говорят, в шкафу у каждого модника с Китай-города пылится та самая безумная вещь, которую не поймут в обычном баре. Пришло время достать перья, пайетки, концептуальные пиджаки и экстремальные платформы. Здесь создадут ультрастильный подиум, где кринжа не существует, а «слишком» — единственный закон. Вся модная индустрия, UGC-креаторы и медийная братва соберутся в одном особняке, чтобы познакомиться с площадкой, наладить коннект и выгулять свои лучшие луки. Доставай самое смелое. Чисти каблуки. И не вздумай прийти в скучном луке.