Зимний Синдром | Winter Syndrome
Берсеневский переулок, дом 5, стр. 2.
Начало:
Завершение:
от 450₽ до 500₽
Возраст 18+
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Вечеринки
Про событие
нью-метал / хардкор-панк / гранж / пост-хардкор Замёрз? Пришло время прогреть свои кости и зарядиться энергией альтернативного рока на весь сезон холодов. Состав: Solytud Полумеры Криоген-9 Инстинкт v Wierdhouse Chesster's Тяжесть бытия Адреналин
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