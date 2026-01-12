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Зимний Синдром | Winter Syndrome

Live Stars
Берсеневский переулок, дом 5, стр. 2.

Начало:

Завершение:

от 450₽ до 500₽
Возраст 18+
Концерты
Вечеринки

Про событие

нью-метал / хардкор-панк / гранж / пост-хардкор Замёрз? Пришло время прогреть свои кости и зарядиться энергией альтернативного рока на весь сезон холодов. Состав: Solytud Полумеры Криоген-9 Инстинкт v Wierdhouse Chesster's Тяжесть бытия Адреналин

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