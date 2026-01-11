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Легендарные хиты 90-х и 2000-х

Oblako, Большая Садовая улица, 5

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от 2900₽ до 4900₽
Возраст 0+
Концерты

Про событие

Огни вечерней Москвы, захватывающая панорама столицы, бокал любимого напитка, друзья рядом и музыка, под которую хочется танцевать до самого финального аккорда. Яркий музыкальный вечер на вершине легендарной гостиницы «Пекин», откуда открывается потрясающий вид на самое сердце Москвы. В этот вечер прозвучат легендарные русскоязычные хиты 90-х и 2000-х, любимые рок-гимны и поп-композиции, которые стали саундтреком целого поколения. На сцене — группа «Персона». Виртуозные музыканты подарят знакомым песням новое звучание. В их авторских аранжировках любимые мелодии обретают свежие краски, сохраняя главное — эмоции, воспоминания и ту неповторимую атмосферу, за которую их любят. Здесь невозможно оставаться просто зрителем. Ты будешь узнавать песни с первых нот, подпевать любимым исполнителям, танцевать и наслаждаться музыкой, которая объединяет поколения.

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