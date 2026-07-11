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Кирилл Коперник

Мунк
ул. Нижняя Сыромятническая, 1/4с11

Начало:

Завершение:

1400₽
Возраст 16+
Концерты

Про событие

На границе осени и зимы группа «Кирилл Коперник» приглашает слушателей активно бороться с меланхолией и наступающими холодами. Вспомнишь песни про зиму и осень, споёшь хором про грозы и ночь, а ещё услышишь свежие треки — они уже полюбились в записи, а вживую прозвучат впервые. В лучших традициях вечер будет отчаянно танцевальным и все останутся в живых.

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