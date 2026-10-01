Группа, чья вселенная зиждется на искренности, чувственности, семейных ценностях и преодолении кризисов. Эта музыка — как разговор по душам, без пафоса и спешки. Жанр: Инди рок, брит поп с примесью инди фолка, альтернативного рока. В сентябре 2025-го вышел альбом «сердечная достаточность», ставший искренним исследованием внутреннего мира современного человека: его тревог, надежд и борьбы за самоощущение в мире.