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Трепетно

16 тонн Арбат
ул. Арбат, 28, стр. 1

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Завершение:

от 1000₽ до 1400₽
Возраст 16+
Концерты

Про событие

Группа, чья вселенная зиждется на искренности, чувственности, семейных ценностях и преодолении кризисов. Эта музыка — как разговор по душам, без пафоса и спешки. Жанр: Инди рок, брит поп с примесью инди фолка, альтернативного рока. В сентябре 2025-го вышел альбом «сердечная достаточность», ставший искренним исследованием внутреннего мира современного человека: его тревог, надежд и борьбы за самоощущение в мире.

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