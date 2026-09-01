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Sadist

Платформа, Смирновская улица, 2с1

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Завершение:

от 3000₽ до 8000₽
Возраст 16+
Концерты

Про событие

Концерт прогрессивных дэт-металистов из Италии — Sadist. Группа привезёт в Россию новый альбом Something To Pierce, который продолжит линию, начатую на дебютнике. Эти парни из Генуи создали свой музыкальный мир, сотканный из лоскутного одеяла классического дэт-метала с использованием прогрессивных и техничных, в первую очередь гитарных фишек, переплетённых с клавишными мелодиями. Тот случай, когда идей было столько, что они пеной выплескивались наружу, не давая слушателям причислить группу к конкретному жанру. Дальше — больше! Больше музыки, больше авангардных ходов, гитарных запилов, акустических проигрышей, клавишных реверансов.

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