Концерт прогрессивных дэт-металистов из Италии — Sadist. Группа привезёт в Россию новый альбом Something To Pierce, который продолжит линию, начатую на дебютнике. Эти парни из Генуи создали свой музыкальный мир, сотканный из лоскутного одеяла классического дэт-метала с использованием прогрессивных и техничных, в первую очередь гитарных фишек, переплетённых с клавишными мелодиями. Тот случай, когда идей было столько, что они пеной выплескивались наружу, не давая слушателям причислить группу к конкретному жанру. Дальше — больше! Больше музыки, больше авангардных ходов, гитарных запилов, акустических проигрышей, клавишных реверансов.