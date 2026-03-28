«гулян» — это музыка для тех, кто ценит глубину, юмор и живую энергию. Для тех, кто в погоне за вкусом ест лимон целиком. Группа «гулян» — это музыкальный проект Константина Гуляна, который уверенно мешает жанры и превращает каждый свой концерт в событие. Их звучание — сложносплетение разных стилей, где сочетаются британский рок-н-ролл и джаз, при этом с узнаваемым почерком и живой энергией. Главные козыри группы — эксцентричность и харизма. Яркий и ироничный фронтмен выдает остроумные и запоминающиеся тексты, где детали преподносятся в лоб, а самые внимательные слушатели находят пасхалки между строк. Концерты группы больше похожи на эмоциональный диалог с танцами, слэмом и выкрикиванием строчек, которые отзываются у каждого.