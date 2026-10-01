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День мертвых в Мексике: праздник жизни

Mirvoir
проспект Ленина, 48

Начало:

Завершение:

1000₽
Возраст 18+
Выставки
Необычное

Про событие

Терапевтическая художественная практика. В стремлении постичь загадки бытия рождались сложные ритуалы, призванные установить связь с потусторонним, привлечь удачу, исцелить болезни, предсказать будущее или даже изменить ход событий. Эти обряды — не просто суеверия, а глубоко укоренённые культурные феномены, отражающие коллективные страхи, надежды и представления о мироздании. В дни, когда, согласно мексиканской традиции, границы между мирами становятся прозрачными, тебя приглашают на арт-вечер. Это время — не для страха, а для светлой памяти, чествования предков и глубокого погружения в магию ритуала. Лекция носит культурологический характер и является исследованием человеческой психологии и веры, не имея оккультного подтекста. Вдохновляясь эстетикой мексиканского Дня мертвых участники распишут миниатюрные черепа под традиционные мексиканские напитки и сладости. Запись в тг.

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