Открытая читка
Вход с ул. Бажова, 124
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400₽
Возраст 18+
Спектакли
Необычное
Мастер-классы
Про событие
Театр О.С.Т. представляет необычный формат, в котором текст пьесы окажется не у профессиональных актеров, а в руках самих зрителей. Участникам мероприятия предложат актуальное драматическое произведение и распределят между ними роли для чтения вслух. В этот вечер привычная граница между сценой и залом полностью исчезнет — каждый присутствующий станет непосредственным участником событий. Это отличная возможность примерить на себя новые образы и приятно провести время за совместным чтением в творческой атмосфере.
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