Театр О.С.Т. представляет необычный формат, в котором текст пьесы окажется не у профессиональных актеров, а в руках самих зрителей. Участникам мероприятия предложат актуальное драматическое произведение и распределят между ними роли для чтения вслух. В этот вечер привычная граница между сценой и залом полностью исчезнет — каждый присутствующий станет непосредственным участником событий. Это отличная возможность примерить на себя новые образы и приятно провести время за совместным чтением в творческой атмосфере.