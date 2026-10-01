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  1. Екатеринбург
  2. События

Ужасные запахи

Истории, улица Пушкина, 4

Начало:

Завершение:

2500₽
Возраст 18+
Необычное

Про событие

Встреча, посвящённая концептуально неприятным ароматам, художественно созданным, чтобы пугать, сбивать с толку и вызывать противоречивые чувства. Искусствовед и парфюмерный эксперт Алиса Новоселова разберет их с культурологической точки зрения и через оптику рекламы: как культура формирует страхи, запреты и представления о «плохом» запахе. Химик-парфюмер Инга Рожинк на примерах конкретных ингредиентов объяснит, почему одни и те же ноты могут вызывать омерзение, тревогу, любопытство и даже удовольствие. Будешь нюхать, обсуждать и искать границу, где заканчивается просто «неприятно» и начинается искусство. Запись через бота в тг.

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