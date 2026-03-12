Мышьяк, цианид, стрихнин: выбираем идеальный яд
Истории, улица Пушкина, 4
Начало:
Завершение:
700₽
Возраст 18+
Необычное
Про событие
На лекции узнаешь несколько леденящих кровь историй про яды, как разные вещества действуют на человеческое тело, а также, как некоторые яды стали лекарствами. Лектор: Софья Есева — врач-кардиолог, адепт доказательной медицины и автор проекта «Научная Соня».
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