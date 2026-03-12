На лекции узнаешь несколько леденящих кровь историй про яды, как разные вещества действуют на человеческое тело, а также, как некоторые яды стали лекарствами. Лектор: Софья Есева — врач-кардиолог, адепт доказательной медицины и автор проекта «Научная Соня».