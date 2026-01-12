?В 80-х индустрия комиксов находилась в упадке, но важнейшим шагом в переосмыслении всего жанра стал культовый графический роман «Хранители» Алана Мура. ?На лекции обсудишь, как комикс смог повлиять на всю индустрию, его актуальность спустя 40 лет, а также разберёшь образы и отсылки в романе.