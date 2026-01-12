«Хранители»: любовь, супергерои и атомная бомба
проспект Ленина, 48
Начало:
Завершение:
400₽
Возраст 16+
Игры
Про событие
?В 80-х индустрия комиксов находилась в упадке, но важнейшим шагом в переосмыслении всего жанра стал культовый графический роман «Хранители» Алана Мура. ?На лекции обсудишь, как комикс смог повлиять на всю индустрию, его актуальность спустя 40 лет, а также разберёшь образы и отсылки в романе.
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