Зло рыщет за каждым углом. Ведьмы прячутся в лесу, поджидая заблудившихся детей. Инопланетяне маскируются под людей и захватывают Землю. Дети переходят в другую школу, где с ними никто не хочет дружить. Люди не могут себе помочь, ведь они зачастую даже не замечают опасностей. Хорошо, что у них есть герои — Волшебные котята. Однажды твой Хозяин (или Хозяйка) не вернулся домой. Все вещи на своих местах, запахов присутствия полно, но остальные кожаные в доме не замечают его/её пропажи. Более того — делают вид, что её/его как будто и не существовало вовсе. Это категорический непорядок и ты берёшь дело в свои лапки. Формат: 3–4 игрока, ваншот (игра на одну встречу), мастер готов принять на игру новичков и рассказать им правила системы, а так же заранее подготовит персонажей на выбор (прегены). Запись на игру: в комментариях под постом. Оплата на месте.