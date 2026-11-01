Приходи поиграть в настольную психологическую игру и потренировать навыки, которые помогают справляться со стрессом, сохранять устойчивость, когда штормит, и не выгорать по пути к целям. Люди привыкли справляться с трудностями, решать проблемы, достигать целей. Но какой ценой это порой даётся? Жизнь требует всё больше сил: нужно быстро адаптироваться к изменениям, выдерживать высокие нагрузки, принимать решения в неопределённости. И желательно при этом не терять интерес к работе и жизни. Как проходит игра: Участники объединятся в команды и отправятся покорять Гору Равновесия. Задача — добраться до вершины, сохранив запас жизненной энергии. Ведь можно достичь всех целей, но так выгореть по дороге, что на вершине уже ничто не будет радовать. На пути ты будешь сталкиваться с разными жизненными ситуациями и каждый раз выбирать, как поступить. В распоряжении — более 100 психологических инструментов и практик: работа с телом, эмоциями, мышлением и взаимодействием с окружающим миром. А ещё в игре: Неожиданные ловушки. Приятные сюрпризы. «Тупики». Решения, которые на первый взгляд кажутся правильными, но на деле только усиливают стресс. «Сундук силы». Простые психологические практики, которые ты будешь пробовать прямо во время игры. В конце участники обсудят полученный опыт: что оказалось полезным, какие решения удивили и что хочется попробовать в реальной жизни. Каждый участник получит памятку с техниками, чтобы можно было вернуться к ним после игры. Никаких специальных знаний в психологии и предварительной подготовки не требуется. Все правила объяснят на месте, а команды сформируют в начале встречи. Место бронируется после предоплаты.