Все знают, что 66 миллионов лет назад на Землю упал астероид и динозавры исчезли. Но так ли это на самом деле? Палеонтологи давно уверены: динозавры не вымерли полностью — их прямые потомки до сих пор живут рядом с нами. На лекции разберёшься, почему птицы — это динозавры в самом буквальном смысле, как учёные пришли к такому выводу, что общего у голубя и тираннозавра, и как пережившим катастрофу видам удалось заселить всю планету. Лектор: Кисагулов Антон — палеозоолог, младший научный сотрудник лаборатории палеоэкологии, института экологии растений и животных УрО РАН. В 3 года посмотрел парк юрского периода и до сих пор не отпустило. Запись в тг через бота.