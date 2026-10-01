Почему НЕ вымерли динозавры
улица Малышева, 44
Начало:
Завершение:
700₽
Возраст 18+
Про событие
Все знают, что 66 миллионов лет назад на Землю упал астероид и динозавры исчезли. Но так ли это на самом деле? Палеонтологи давно уверены: динозавры не вымерли полностью — их прямые потомки до сих пор живут рядом с нами. На лекции разберёшься, почему птицы — это динозавры в самом буквальном смысле, как учёные пришли к такому выводу, что общего у голубя и тираннозавра, и как пережившим катастрофу видам удалось заселить всю планету. Лектор: Кисагулов Антон — палеозоолог, младший научный сотрудник лаборатории палеоэкологии, института экологии растений и животных УрО РАН. В 3 года посмотрел парк юрского периода и до сих пор не отпустило. Запись в тг через бота.
На картеКарта места...
Кавёр — дейтинг-сервис с афишей необычных событий
Найди свою компанию
на вечер или человека
на всю жизнь:
● Посмотри анкеты
● Напиши тому, с кем совпадают интересы
● Выбери место или событие для встречи