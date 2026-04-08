  1. Екатеринбург
  2. Места
  3. Бары

Молодость

Екатеринбург, улица Малышева, 44

Телефон

Telegram

ВКонтакте

Бар, основанный на реальных событиях! Тусовка от заката до рассвета, зажигательные вечеринки и тематические вечера, уютные киносеансы и песни под гитару для тех, кто помнит… невероятные фишки прошлых лет, пережил это сам или завидует родителям. Приходи отведать настоек и поболтать, поржать и поплясать на ковре. Романтика, неповторимая атмосфера, безудержный драйв и кич ждут тебя в баре «Молодость». Всё потому, что у каждого она своя, всё потому, что она — вечна. Мы молоды и голодны! Сытная, калорийная, домашняя кухня — на скорую руку или как у бабушки — не оставит тебя равнодушным. Ароматный борщ и сочные Ножки Буша на обед, бутеры и драники на закуску — от нас ты уйдёшь сытым и с улыбкой, ощутив тот самый вкус… А домашние настойки и умопомрачительные коктейли от лучших барменов на районе обязательны к дегустации и неограниченному употреблению! Режим работы: пн-вт 12:00 - 02:00 ср-пт 12:00 - 05:00 сб-вс 17:00 - 05:00 https://molodost.one/
Карта места...

Ещё бары в городе Екатеринбург

Standup Bar

улица Радищева, 31
Карточка

Продлёнка

Первомайская улица, 11В
Карточка

Политех

проспект Ленина, 48
Карточка

Настаятель

улица Розы Люксембург, 8/10
Карточка

Два Деда. Чердак

проспект Ленина, 41
Карточка

Molly Bar

Уральская улица, 61
Карточка

Сборы

улица 8 Марта, 18А
Карточка

Опера

улица Малышева, 71
Карточка

Комментарии

ГлавнаяСобытияСтатьиМеста