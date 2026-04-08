Бар, основанный на реальных событиях! Тусовка от заката до рассвета, зажигательные вечеринки и тематические вечера, уютные киносеансы и песни под гитару для тех, кто помнит… невероятные фишки прошлых лет, пережил это сам или завидует родителям. Приходи отведать настоек и поболтать, поржать и поплясать на ковре. Романтика, неповторимая атмосфера, безудержный драйв и кич ждут тебя в баре «Молодость». Всё потому, что у каждого она своя, всё потому, что она — вечна. Мы молоды и голодны! Сытная, калорийная, домашняя кухня — на скорую руку или как у бабушки — не оставит тебя равнодушным. Ароматный борщ и сочные Ножки Буша на обед, бутеры и драники на закуску — от нас ты уйдёшь сытым и с улыбкой, ощутив тот самый вкус… А домашние настойки и умопомрачительные коктейли от лучших барменов на районе обязательны к дегустации и неограниченному употреблению! Режим работы: пн-вт 12:00 - 02:00 ср-пт 12:00 - 05:00 сб-вс 17:00 - 05:00 https://molodost.one/
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