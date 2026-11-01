Флакон остаётся — запах исчезает? Парфюмерия и археология в XXI веке. Запахи играли важную роль на протяжении всей истории человечества, однако ароматы со временем неумолимо исчезают, оставляя в лучшем случае флакон. Но значит ли это, что всё потеряно? Экспериментальная археология, союз с химиками, ботаниками и технологами: как сегодня воссоздаются запахи прошлого? Один фрагмент — три версии: какими подсказками учёные располагают, чтобы корректно определить возраст флакона и продукт, который в нём находился. Имена из архивов: как археология помогает вспомнить создателей духов XIX–XX веков. В конце будет викторина. Разыграют артефакт-флакон для самых внимательных слушателей. Лектор: Мария Степанова — начинала как волонтёр археологических экспедиций в 2009 году. В 2021-2026 училась на историческом факультете УрФУ. С 2025 к увлечению стеклом добавился интерес к истории советской парфюмерной промышленности.