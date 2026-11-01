ИИ уже пишет код, ставит диагнозы, решает задачи, которые считались почти неприступными, и всё активнее лезет туда, где все привыкли считать человека незаменимым. На совместной встрече SciencePub x Аэлита х Истории в баре обсудишь вместе с Дмитрием Денисовым, директором Института технологий онлайн образования УрФУ, кандидатом технических наук, автором телеграм канала Science Pub, что будет с человеком, когда будет создан полностью автономный сверхразум. Поговоришь на самые провокационные и тревожные темы: — Что будет, если машина станет умнее человека не в шахматах, программировании или математике — а вообще? — Если она сможет сама заниматься наукой, создавать технологии, управлять другими ИИ и делать за часы то, на что человечеству нужны годы? — И если однажды люди создадут интеллект, который способен создать интеллект ещё умнее себя? И о главном: что станет с человеком, если интеллект перестанет быть его суперсилой? Это будет разговор о будущем, которое подозрительно быстро превращается в настоящее.