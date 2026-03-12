Уличное искусство дарит позитив, поток мыслей, настроение на день. Даже простая надпись на стене может заставить задуматься, скрасит день. Но ведь должно быть что-то другое? Расследование «Сатана-лох» Алексей Шахов начал в 2021 году, погружаясь в мир человека, ход мыслей которого был не очень понятен. Ему удалось вычислить адрес, имя, другие поступки автора, чем больше информации появлялось, тем страшнее ему становилось. А вдруг можно нарваться на месть. После обнародования этой теории в канале Алексей собирал обратную связь и оказалось, что людей, портящих уличное искусство таким странным потоком мыслей немало. Нового материала накопилось на ремейк оригинального текста, как и мыслей, которыми он поделиться на лекции. Тебя ждет: — Полная история поиска Сатаны-лоха, первые попытки связаться с автором и понять его мотивацию; — Погружение в безумные поток мыслей автора, которые не найти даже на стенах; — Мысли и открытия, которые произошли за последние два года; — Другие люди и глобальный поиск мотивации людей систематически истреблять уличный арт. А может, это все глобальная секта? Поговоришь об этом на встрече. Лектор: Алексей Шахов — исследователь уличного искусства, журналист, художник. Пишет про уральский стрит-арт с 2016 года, автор исследования «Теория уличной энергии» про хронологию развития паблик-арта в Екатеринбурге.