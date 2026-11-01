Парфюмерный мастер-класс «кофе по молекулам»
Истории, улица Пушкина, 4
Начало:
Завершение:
3000₽
Возраст 16+
Необычное
Мастер-классы
Про событие
Ты когда-нибудь пытался описать запах свежесваренного кофе? Жареный орех, карамель, дымок, горький шоколад, что-то цветочное. Один аромат, а в нём целая история. И за каждой нотой стоит своя молекула. Тебе предлагают заглянуть внутрь чашки и изучить все ольфакторные оттенки напитка. Узнаешь, из чего на самом деле состоит аромат кофе, какие соединения отвечают за запах свежей обжарки, за сладость, за горчинку и за то самое «доброе утро». Инга Рожина, парфюмер и химик, покажет, как устроен аромат, который люди любят не задумываясь. Каждый участник создаст собственный парфюм по мотивам любимого кофейного напитка. Пряный латте, сливочный капучино, тыквенный раф, ореховый флэт уайт. А может, что-то совсем неожиданное: сырный кофе или аромат, у которого нет названия. Здесь можно всё, главное, чтобы получилось твоё.
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