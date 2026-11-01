Как визуальный образ передаёт характер персонажа в комиксе? Будешь рисовать героев, придумывать злодеев и учиться оживлять персонажей на бумаге. На мастер-классе от известного уральского художника Алексея Горбута узнаешь, как создать образ героя или злодея и передать комедийный или драматический характер персонажа с помощью визуальных элементов и деталей. Регистрация обязательна.