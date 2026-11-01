Мастер-класс «Герои и злодеи» от Алексея Горбута
Гастромолл «Главный», улица Боевых Дружин, 20
Начало:
Завершение:
Бесплатно
Возраст 14+
Игры
Мастер-классы
Про событие
Как визуальный образ передаёт характер персонажа в комиксе? Будешь рисовать героев, придумывать злодеев и учиться оживлять персонажей на бумаге. На мастер-классе от известного уральского художника Алексея Горбута узнаешь, как создать образ героя или злодея и передать комедийный или драматический характер персонажа с помощью визуальных элементов и деталей. Регистрация обязательна.
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