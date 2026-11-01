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Мастер-класс «Герои и злодеи» от Алексея Горбута

Гастромолл «Главный», улица Боевых Дружин, 20

Начало:

Завершение:

Бесплатно
Возраст 14+
Игры
Мастер-классы

Про событие

Как визуальный образ передаёт характер персонажа в комиксе? Будешь рисовать героев, придумывать злодеев и учиться оживлять персонажей на бумаге. На мастер-классе от известного уральского художника Алексея Горбута узнаешь, как создать образ героя или злодея и передать комедийный или драматический характер персонажа с помощью визуальных элементов и деталей. Регистрация обязательна.

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