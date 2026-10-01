Повседневная жизнь пирата Карибского моря
Бар Коммуна, улица Розы Люксембург, 34
Начало:
Завершение:
700₽
Возраст 14+
Про событие
Благодаря кино пираты кажутся романтичными авантюристами с сундуками золота. Но какой на самом деле была жизнь на пиратском корабле в «золотой век» пиратства конца XVII — начала XVIII века? Разберёшь, откуда брались пираты, как они делили добычу и принимали решения, что ели и пили в долгих плаваниях, как лечили раны и чем развлекались. Поговоришь о пиратских кодексах, о знаменитых капитанах и о том, почему эта вольница продержалась так недолго.
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