Благодаря кино пираты кажутся романтичными авантюристами с сундуками золота. Но какой на самом деле была жизнь на пиратском корабле в «золотой век» пиратства конца XVII — начала XVIII века? Разберёшь, откуда брались пираты, как они делили добычу и принимали решения, что ели и пили в долгих плаваниях, как лечили раны и чем развлекались. Поговоришь о пиратских кодексах, о знаменитых капитанах и о том, почему эта вольница продержалась так недолго.