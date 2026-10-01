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Камерная парфюмерная дегустация Qmarin Parfum

Студия, улица Антона Валека, 13

Начало:

Завершение:

Бесплатно
Возраст 16+

Про событие

Уютная встреча-дегустация в студии — это возможность без спешки и суеты познакомиться с 18 ароматами постоянной коллекции бренда Qmarin, погрузиться в историю их создания, и заглянуть "за кулисы" парфюмерного мастерства. Встреча бесплатная, количество мест ограничено, запись через личные сообщения, вотсап/телеграм: +7 961 774 70 28, Марина.

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