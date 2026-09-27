Если бы не рэп, все тэги на Хохрякова были были бы чёрно-белыми как гетто из бабушкиных фотографий. Андрей Скреп Ван (@skrep_one ) — художник из Екатеринбурга. Работает с граффити, стрит-артом и иллюстрацией. Это первая авторская выставка молодого художника Андрея Скрепы. За последние пять лет автор создал узнаваемую нарисованную вселенную своего персонажа Кеплера на улицах Екатеринбурга, где тонко собраны артефакты современного андеграунда. На холсте эта история продолжится с честным уличным взглядом. Граффити, рэп, фастфуд, НЛО и немного магии — всё, что нужно контркультурщику эпохи тик-тока. Часы работы: Вс — Чт: 14:00 — 00:00 Пт — Сб: 14:00 — 02:00