Актёрская точка. Квартирник
10-я линия Васильевского острова, 55Б
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от 600₽ до 800₽
Возраст 16+
Про событие
Вторая актёрская тусовка. «Актёрская точка» — время отдыха и проявления себя на сцене. Бунтарский вечер в байкерском месте. Этот квартирник — возможность встретиться в неформальной обстановке с множеством актёров-профессионалов. И увидеть огромный сгусток театральной профессии в одной «Актёрской точке». Приходи в стиле Хеллоуина.
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