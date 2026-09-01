Вторая актёрская тусовка. «Актёрская точка» — время отдыха и проявления себя на сцене. Бунтарский вечер в байкерском месте. Этот квартирник — возможность встретиться в неформальной обстановке с множеством актёров-профессионалов. И увидеть огромный сгусток театральной профессии в одной «Актёрской точке». Приходи в стиле Хеллоуина.