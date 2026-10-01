Терапевтическая художественная практика. Ты когда-нибудь сталкивался с тем, что наука пока не может объяснить? Психолог-психоаналитик Екатерина Панайт и художник-искусствовед Мария Азёрная приглашают исследовать природу «паранормального». Ты погрузишься в учение Карла Густава Юнга, чтобы обсудить, как мифы, символы и коллективное бессознательное формируют реальность, а также рассмотришь, как мистические мотивы пронизывают культуру разных народов и находят отражение в современном искусстве. Каждый участник создаст собственный авторский амулет, который станет способом материализовать свои личные смыслы, намерения и идеи, затронутые в ходе обсуждения. Атмосферный вечер в уютной компании, где можно без осуждения поделиться личными историями, от которых мурашки по коже, и взглянуть на привычный мир под другим углом. Запись в тг.