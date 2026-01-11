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Мистический цЫрк

Yauza
Подколокольный пер., 16, стр. 4

Начало:

Завершение:

1999₽
Возраст 18+
Вечеринки

Про событие

Ночь, где ты не просто зритель, а часть представления. Танцуй под сеты Roza, Grek, Aksinia, Holyypollyy и секретных гостей, загляни к предсказателям, оставь признание в цЫрковой исповедальне и найди секретный спот. Шоу, перформансы, загадочные комнаты, квесты и знакомства — здесь приключение ждёт за каждым поворотом. Оставь серьёзность у входа. Дальше — музыка, магия и немного непредсказуемости.

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