Ночь, где ты не просто зритель, а часть представления. Танцуй под сеты Roza, Grek, Aksinia, Holyypollyy и секретных гостей, загляни к предсказателям, оставь признание в цЫрковой исповедальне и найди секретный спот. Шоу, перформансы, загадочные комнаты, квесты и знакомства — здесь приключение ждёт за каждым поворотом. Оставь серьёзность у входа. Дальше — музыка, магия и немного непредсказуемости.