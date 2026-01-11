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Хэллоуин в таверне

Таверна «Дядя Геральт», улица Земляной Вал, 58

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Завершение:

Бесплатно
Возраст 18+
Игры
Вечеринки

Про событие

Путник, самая мистическая ночь в году совсем близко. Самое время вырезать фонари из тыквы, запасаться сладостями, чтобы откупиться от колдовства, и вспоминать сказки, от которых кровь стынет в жилах. Неделя ужасов стартует в таверне 20 октября и продлится до 3 ноября включительно. А тематическая вечеринка состоится 31 октября в 20:00, когда граница между мирами живых и мёртвых станет совсем тонкой. Готовь костюм и бронируй стол по тел.

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