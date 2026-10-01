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  1. Санкт-Петербург
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Кинолепка

Burning Clay, Рыбацкая улица, 2

Начало:

Завершение:

3500₽
Возраст 14+
Кино
Мастер-классы

Про событие

Кошелёк или жизнь? Хэллоуин уже на пороге! Уютный вечер с просмотром любимого кино и созданием керамики. Ты научишься работать с глиной, создашь и распишешь цветными красками своё изделия, а также сможешь насладиться лёгкими закусками и напитками. На мастер-классе у каждого участника будет 500 грамм белоснежной низкотемпературной глины, из которой можно создать 1-2 изделия, например, кружку, тарелку, пиалу или подсвечник. 30 октября | 18:30 — «Сонная лощина» 31 октября | 18:30 — «Труп невесты»

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