Кошелёк или жизнь? Хэллоуин уже на пороге! Уютный вечер с просмотром любимого кино и созданием керамики. Ты научишься работать с глиной, создашь и распишешь цветными красками своё изделия, а также сможешь насладиться лёгкими закусками и напитками. На мастер-классе у каждого участника будет 500 грамм белоснежной низкотемпературной глины, из которой можно создать 1-2 изделия, например, кружку, тарелку, пиалу или подсвечник. 30 октября | 18:30 — «Сонная лощина» 31 октября | 18:30 — «Труп невесты»