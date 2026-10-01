Организаторы приготовили лютый кавер-шабаш для любителей лучшей в мире, настоящей и честной музыки. Грядет ночь, где царит рок, а твои внутренние демоны визуализируются через образ и костюм. Пугающий вид квитанции ЖКХ, почти отсутствующий костюм игривой кошечки или весёлый косплей на колобка. Решать — тебе. А здесь поддержат твою игру загадочным праздничным антуражем, любимыми ревущими хитами и атмосферой, где все свои. Ответственные за музыкальный беспредел, конкурсы и безумие: DJ Саня Толстый MC Ануферон На сцене: Sucker Punch REANIMATION Kiss-Me-Quick И главный ритуал этой ночи — большой трибьют Linkin Park А ещё Limp Bizkit, Green Day, Bloodhound Gang, Blink-182, The Offspring, Red Hot Chili Peppers, Louna, Lumen, Nirvana и другие рок-хиты Плюс всё, без чего Олдскулы уже невозможно представить: слэм-дискотека, бирпонг, Сега и Денди, караоке на большом экране, фотозона, розыгрыши билетов и легендарный маскот-динозавр.