«Симфония теней» — это особенное музыкальное шоу, созданное в атмосфере самого мистического праздника года — Хэллоуин. Загадочный мир, где любимые мировые хиты встречаются с магией симфонической музыки, а каждая мелодия раскрывает свою тёмную, завораживающую сторону. Традиционно превращаем Московскую крышу в огромный танцпол. В этот вечер легендарные композиции Michael Jackson, Lady Gaga, Billie Eilish, Eurythmics, The Rolling Stones и других мировых исполнителей прозвучат в неожиданных аранжировках живого оркестра. * Возможны изменения в программе Imperialis Orchestra — коллектив талантливых музыкантов, завоевавший большую популярность у публики. Тебя ждут мистическая атмосфера, эффектные музыкальные перевоплощения, яркие эмоции и любимые хиты, которые ты узнаешь с первых нот — но услышишь совершенно по-новому. Представь: на пару часов отключиться от городской суеты и полюбоваться закатом под звуки загадочной музыки. Мистический вечер, в руках бокал любимого напитка и праздничная атмосфера на высоте. Внимание: Крыша полностью утеплена от любой непогоды и холода (Комфортная температура +24 градуса). Внутри тебя ждёт панорамный вид на центр Москвы, а также кухня и бар.