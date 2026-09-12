Размаха: ещё один год
Самокатная улица, 4с11
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Завершение:
от 1800₽ до 2500₽
Возраст 18+
Концерты
Необычное
Про событие
Концерт-спектакль о празднике и о скоротечности времени. До дня рождения размахи осталось совсем немного, и можно уже начинать праздновать. В этот вечер за одним столом соберутся: Kedr Livanskiy Aborigen Два обреза Мс Улыбочка Отваал Пайта Klms Slow Moto Folga Лиза Голицына Огонёк
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