Концерт-спектакль о празднике и о скоротечности времени. До дня рождения размахи осталось совсем немного, и можно уже начинать праздновать. В этот вечер за одним столом соберутся: Kedr Livanskiy Aborigen Два обреза Мс Улыбочка Отваал Пайта Klms Slow Moto Folga Лиза Голицына Огонёк