ОбложкаОбложка
ОбложкаОбложка
  1. Москва
  2. События

Размаха: ещё один год

ДК «Альфа Кристалл»
Самокатная улица, 4с11

Начало:

Завершение:

от 1800₽ до 2500₽
Возраст 18+
Концерты
Необычное

Про событие

Концерт-спектакль о празднике и о скоротечности времени. До дня рождения размахи осталось совсем немного, и можно уже начинать праздновать. В этот вечер за одним столом соберутся: Kedr Livanskiy Aborigen Два обреза Мс Улыбочка Отваал Пайта Klms Slow Moto Folga Лиза Голицына Огонёк

На карте

Карта места...

Кавёр — дейтинг-сервис с афишей необычных событий

Найди свою компанию

на вечер или человека

на всю жизнь:

Посмотри анкеты

Напиши тому, с кем совпадают интересы

Выбери место или событие для встречи

Похожие события

Игрушки Бертрана
Игрушки Бертрана

от 2000₽

Джаз | Cinematica
Джаз | Cinematica

от 3500₽

Мировые хиты. Концерт elсapitan!
Мировые хиты. Концерт elсapitan!

2500₽

МьюзАп Шоу
МьюзАп Шоу

от 1000₽

Inna Syberia
Inna Syberia

от 1600₽

ВИП-свидание в полной темноте
ВИП-свидание в полной темноте
до

28000₽

Комментарии

ГлавнаяСобытияСтатьи