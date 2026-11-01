Если попытаться определить жанр, в котором играет группа «Почему коммутатор молчит», список «кандидатов» окажется длинным: лоу-фай, эмбиент, шугейз, индастриал, экспериментальный поп и так далее, и так далее, как любил повторять в таких случаях Иосиф Бродский. Но суть музыки уловить таким образом невозможно, потому что она заключается в уникальном мистическом чувстве — духе трагедии, который рождается из этих звуков. Живая мутационная меланхолия, хрупкая и настороженная, пугающая своей притягательностью. Поразительно, что «ПКМ» существует уже больше четверти века, но в «активную фазу» покорения андеграунда перешла примерно 10 лет назад и с тех пор продолжает двигаться по своей ни на что не похожей траектории, балансируя между пронзительной песенной формой и сложносочинённым звуковым экспериментом. В «16 Тонн» вместе с лучшими песнями разных времён прозвучат премьеры. Это шанс не просто услышать музыку, а проверить на себе её тихое, необъяснимое воздействие.