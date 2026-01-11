Создашь ужасно очаровательные и уникальные свечи в гипсовых подсвечниках с нуля! На выбор — свечи в форме книги: — «Книга Таинств» из сериала «Зачарованные»; — книга из серии «Гарри Поттер»; — книга с обложкой по твоему дизайну. Или свечи в хэллоуинской тематике: — привидение — 1 шт.; — домик ведьмы или тыква в шляпе — 2 шт.; — котёл с мухоморами — 1 шт.; — гриб — 4 шт.; — тыква с рожицей — много вариантов. Также тебя ждут: — полный цикл создания свечи и помощь на каждом этапе; — более 30 ароматов; — тематические угощения; — множество материалов для декора; — приятные сюрпризы. Форму для свечи нужно забронировать заранее. Длительность: 3–3,5 часа. Можно записаться на 31 октября в 17:00 или на 1 ноября в 12:00. Задать вопросы и записаться можно в тг.