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Подушка-тыковка

Дом Липы
Проспект Мира, 52с3

Начало:

Завершение:

4500₽
Возраст 16+
Мастер-классы

Про событие

На мастер-классе ты вручную создашь объёмную осеннюю тыковку из ткани букле. Она напоминает мягкую шерсть барашка: приятная на ощупь, уютная и при этом достаточно практичная. Никаких швейных машинок, сложных выкроек и специальных навыков не понадобится. Шаг за шагом ты соберёшь мягкую форму, наполнишь её и добавишь детали, благодаря которым она превратится в настоящую интерьерную тыковку. В конце встречи ты заберёшь домой необычную подушку, которая добавит интерьеру немного осени, тепла и здоровой иронии. И да — обнимать её тоже можно. Диаметр подушки — 35 см Четыре цвета на выбор Продолжительность — около 3 часов

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