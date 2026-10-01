Возраст 16+
Мастер-классы
Про событие
На мастер-классе ты вручную создашь объёмную осеннюю тыковку из ткани букле. Она напоминает мягкую шерсть барашка: приятная на ощупь, уютная и при этом достаточно практичная. Никаких швейных машинок, сложных выкроек и специальных навыков не понадобится. Шаг за шагом ты соберёшь мягкую форму, наполнишь её и добавишь детали, благодаря которым она превратится в настоящую интерьерную тыковку. В конце встречи ты заберёшь домой необычную подушку, которая добавит интерьеру немного осени, тепла и здоровой иронии. И да — обнимать её тоже можно. Диаметр подушки — 35 см Четыре цвета на выбор Продолжительность — около 3 часов
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