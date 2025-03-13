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Inna Syberia. Nadи

Live Stars, Берсеневский переулок, 5с2

Начало:

Завершение:

от 700₽ до 1200₽
Возраст 18+
Концерты
Необычное

Про событие

Музыка Inna Syberia богата языческими запевами с альтернативным звучанием тяжелой гитары. Она полна мрака и направления Dark Russian Pagan Metal. Этнические звучания барабанной партии, лира, аутентичные звуки на современный лад вскружат твою этническую душу и оставят без движения до конца прослушивания, словно то самое зелье Бабы Яги. Специальные гости: Nadи - психически устойчивые песни о психически неустойчивом мире. Билеты в предпродаже дешевле, чем на входе. Открытие дверей в 19.00.

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