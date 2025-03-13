Музыка Inna Syberia богата языческими запевами с альтернативным звучанием тяжелой гитары. Она полна мрака и направления Dark Russian Pagan Metal. Этнические звучания барабанной партии, лира, аутентичные звуки на современный лад вскружат твою этническую душу и оставят без движения до конца прослушивания, словно то самое зелье Бабы Яги. Специальные гости: Nadи - психически устойчивые песни о психически неустойчивом мире. Билеты в предпродаже дешевле, чем на входе. Открытие дверей в 19.00.