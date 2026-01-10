31 октября, в канун Дня всех Святых, когда сгущаются сумерки, самое время рассказать душераздирающие истории об Оборотнях. Старинный княжеский особняк XVIII века откроет свои двери для тех, кто готов заглянуть в темноту. Под звон бокалов с вином и при свечах разберёшь по косточкам один из главных мифов человечества — феномен оборотничества. Начнёшь с поп-культуры и голливудских кинообразов, а затем спустимся вглубь веков, сквозь Новое время прямиком в суровое Средневековье, чтобы понять, откуда взялся вервольф. В программе вечера: — Инструкция по выживанию для английских дворян и ирландских крестьян при встрече с волком. — Исторический тест на оборотня по страницам старинных книг. — Тайный фронт: как «добрые» оборотни воюют с ведьмами во снах. — Серебряные пули против обычных пуговиц — чем на самом деле убивали монстров. Лекция основана на нереальных событиях, но подкреплена реальным фольклором, архивными страхами и культурными ошибками прошлого. Ведуший лекции: Ершов Петр — руководитель проекта «Старинная игротека», сотрудник историко-культурного центра «Особняк купца Носова». В стоимость билета входит приветственный бокал вина. Сбор гостей: 18:00 Начало: 18:30