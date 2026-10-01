Клоунский кружок и Поля Ладина хотят понять, чем заканчивается всё. Они месяц думали о концах и о началах. Размышляли, что такое «сводить концы с концами» и что значит для каждого и каждой надпись «The End…» Играли, веселились, грустили, занимались пантомимой и клоунадой, сочиняли песни и свои новые номера. Приходи к ним, приводи друзей, но детей оставь дома.