Выбор редакции
Клоунское кабаре «Концы»
Музей советского быта «Сделано в СССР», проспект Ленина, 69к6, вход со стороны улицы Кузнечной
Начало:
Завершение:
900₽
Возраст 18+
Стендап
Спектакли
Необычное
Про событие
Клоунский кружок и Поля Ладина хотят понять, чем заканчивается всё. Они месяц думали о концах и о началах. Размышляли, что такое «сводить концы с концами» и что значит для каждого и каждой надпись «The End…» Играли, веселились, грустили, занимались пантомимой и клоунадой, сочиняли песни и свои новые номера. Приходи к ним, приводи друзей, но детей оставь дома.
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