Возраст 18+
Стендап
Про событие
Формат, где выступают только опытные комикессы, которые зарекомендовали себя и готовы показать отличный концерт. Ты сможешь насладиться харизмой девушек и искрометным женским юмором. Услышишь шутки на любые темы, ведь в этой жизни их волнует всё. Свободная посадка.
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