Вечеринка для тех, кто давно обо всём догадался… Здесь не утверждают, что Земля плоская, птицы — правительственные дроны, Аврил Лавин давно заменили двойником, а миром управляют рептилоиды. Тут просто задают вопросы… В этот вечер соберут всех, чтобы наконец выяснить, что на самом деле происходит в Зоне 51, кто входит в иллюминаты, куда пропал настоящий Пол Маккартни и почему даже экстрасенсы не понимают, что именно произошло на перевале Дятлова. В программе тоже много подозрительного: — Беспроигрышная лотерея (случайность? точно нет) — Индивидуальные сеансы с предсказательницами. Заранее записываться не нужно — гадать будут всем, кто забронировал столик, за любой комфортный донат — Бодрый джаз в шапочках из фольги Дресс-код: твоя любимая теория заговора. Выбирай ту, в которую веришь, почти веришь или особенно любишь после третьего бокала. Приветствуются инопланетяне, рептилоиды, иллюминаты, двойники знаменитостей, люди в чёрном и все, кто знает слишком много. Бронь столика — депозит 3 500 ₽ с гостя.