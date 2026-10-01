Маркет, где творится что-то странное... В программе — два дня керамики, творчества и милой чертовщины. * Будешь тусить в саду с привидениями, жечь свечи и любоваться парящими огнями. * Отправишься на очень странный квест от метро Курская: искать необычное, фотографировать находки и получать призы. * На мастер-классах будешь вязать летучих мышей и тыквы, лепить чудищ, ковать колдовские монеты, работать на гончарном круге и создавать мозаику. Запись не нужна — участие в порядке очереди. Стоимость — от 700 до 3700 ₽. * А ещё будешь выбирать и уносить домой керамические тыквы, серьги с привидениями, кольца с волками, посуду, лампы, вазы, зеркала и много других прекрасных странностей. Внимание: каждый гость, который придёт в костюме летучей мыши, получит большой круглый подарок! Даты: 30 октября, 13:00–21:00 1 октября, 11:00–19:00 Можно с питомцем :)